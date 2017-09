Belga

A.Kockartz Dieses Wochenende bietet einige spannende Veranstaltungen in der belgischen Hauptstadt Brüssel und im belgischen Bundesland Flandern. In Brüssel findet der Tag des Offenen Denkmals statt und in Brüssel und in einigen flämischen Städten ist autofreier Sonntag. Nebenbei ist in Flandern am Sonntag auch Hafentag.