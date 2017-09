Nicht zufällig wurden fünf der Wandmalereien letzten Winter angefertigt. "Das geht besser, wenn die Nächte länger werden," lacht Björn Van Poucke, "wie jetzt auch". Er geht davon aus, dass der Künstler weitermacht. "Wir rechnen mit mehr Werken." Ist das Kunst? Selbstverständlich, findet Van Poucke.

Die Mehrzahl der anderen Werke sind noch zu sehen, außer dem Penis, der übermalt wurde. Die Stadt Brüssel unternimmt nichts gegen die Streetart, es sei denn, diese animiert zu Hass und Gewalt.

Letztlich ist es der Besitzer des Gebäudes, der entscheidet, ob ein Werk zerstört wird oder nicht.

Inzwischen sind im Internet schon Karten mit Reißzwecken aufgetaucht, um auf die Wandmalereien hinzuweisen.

Ein Plan aus Papier wie in Ostende wäre eine gute Idee, findet Björn Van Poucke. Für das Streetartfestival "The Crystal Ship", wurden solche Karten gedruckt. Letztes Jahr sind 70.000 Exemplare davon in Ostende verteilt worden und in diesem Jahr schon 100.000.