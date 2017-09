Die neue Bar heißt 'Roberta Pastabar'. Sie ist nach der Chefköchin und der Frau von Fillipo Catania benannt. Täglich haben die Kunden die Wahl zwischen verschiedenen frischen Pastas. "Wir wollen auf den Hype frischer Pastas eingehen, der derzeit herrscht", so Tom Boonen. "Es ist ein tolles Konzept. Die Menschen wählen ihre Pastasorte und eine Sauce aus. Jeder findet hier etwas, was ihm schmeckt."

Vom Radrennsport zum Autosport und zur Pasta. Boonen hält das für einen logischen Weg. "Ich habe immer viel Pasta für den Radsport essen müssen und ich kann die auch echt genießen", so Boonen. Die Idee sei am Essenstisch gekommen. Dort habe man die Pläne zur Pastabar geschmiedet. Dass die Wahl auf die Stadt Sint-Truiden fiel, sei kein Zufall. "Fillipo und Roberta saßen mit uns am Tisch, also war klar, dass das Restaurant nach Sint-Truiden kommen soll."