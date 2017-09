Das Centre Pompidou, dass auch schon Filialen im spanischen Malaga und im chinesischen Schanghai unterhält, will damit unter anderem seinen 40. Geburtstag begehen. Doch in Brüssel wolle man eher Betreiber sein, als Träger eines großen Ganzen, so Lasvignes: „Aus politischen und kulturellen Gründen hat Brüssel kein Museum für moderne Kunst, doch die Stadt besitzt in dieser Hinsicht einen enormen Reichtum. Wir werden also mit allen interessierten Brüsseler Partnern zusammenarbeiten und zwar ohne Exklusivpartner.“

Alle Beteiligten, sowohl das Centre Pompidou, als auch Stadt und Hauptstadt-Region Brüssel, halten daran fest, die Citroën-Garage gegen 2021 als vollwertiges Museum für moderne und zeitgenössische Kunst eröffnen zu wollen. Die Citroën-Garage am Ijzerplein in Brüssel wurde 1933-1934 nach US-Vorbild gebaut und war damals das größte Verkaufs- und Werkstattgebäude der französischen Automarke in Europa. 2004 wurde das eindrucksvolle Gebäude zum letzten Mal renoviert.