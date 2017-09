Paola Margherita Maria-Antonia Consiglia Ruffo di Calabria, so ihr vollständiger Name, stammt aus einer uralten italienischen Adelsfamilie und kam am 11. September 1937 in der Toskana, genauer in Forte dei Marmi zur Welt. Den Mann ihrer Träume traf sie in Rom, bei der Amtseinführung von Papst Johannes XXIII. Ende 1958 wurde Prinz Albert, Bruder des damaligen belgischen König Baudouin, auf die bildschöne Adelige aufmerksam.