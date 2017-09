Da die niederländisch-flämische Zusammenarbeit für den Gastland-Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse im letzten Jahr so gut geklappt hat - über 314 neue Literaturübersetzungen, mehr als 450 neue Bücher über die Niederlande und Flandern, über 1.000 Programme und Veranstaltungen mit der Teilnahme von rund 200 niederländischen und flämischen Autoren und 7.000 Artikel und Onlinepräsentationen allein schon im deutschsprachigen Raum habe man feiern können - sind Flandern & die Niederlande auch in diesem Jahr gleich bei verschiedenen Anlässen in ganz Deutschland wieder mit dabei. Auftakt ist das Internationale Literaturfestival in Berlin.