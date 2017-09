Der „Tag des offenen Denkmals“ findet in Flandern am kommenden Sonntag, den 10. September statt. In Wallonien und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft wird dieser „Tag“ am Samstag und am Sonntag gegangen. Brüssel begeht am Wochenende darauf (16. und 17. September) seinen „Tag“. Flandern hat in diesem Jahr kein besonderes Motto. Die Wallonie lädt zu mobilen Themen ein, zu Wasserwegen, Pfaden und Bahnstrecken. Im deutschsprachigen Ostbelgien wird auch nach der Eisenbahngeschichte gesucht und zwar entlang jener Strecken und Bahnhöfen, auf denen heute Radwege zu finden sind.