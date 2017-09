Mit einer emotionalen und leidenschaftlichen Stellungnahme in der VRT-Latenight-Sendung „De afspraak“ („Die Verabredung“) machte er zuerst im belgischen Bundesland Flandern und in den Niederlanden ein Millionenpublikum auf sich aufmerksam und später folgte der frankophone Sprachraum. Schon damals sprach er vom seinem „Dschihad der Liebe“.

Danach wurde der international bekannte flämische Schriftsteller und Journalist David Van Reybrouck ("Kongo", "Zink" - kl. Foto) auf El Bachiri aufmerksam und führte mit ihm lange Gespräche. Die Aufzeichnungen davon führten zu einem Buch mit dem Titel „Een jihad van Liefde“.

Dieses Buch kam jetzt international in mehreren Sprachen heraus. In Französisch als „Un jihad de l’amour“ und in Englisch als „A Jihad for Love“. Jetzt erscheint dieses Buch unter dem Titel “Mein Dschihad der Liebe” in einer Übersetzung von Waltraud Hüsmert auch in Deutschland und zwar bei den S. Fischer Verlagen.

Das Buch ist sehr empfehlenswert und erzählt von der Kindheit El Bachiris als Marokkaner in Belgien und von seiner Liebe zu Loubna, seiner Frau. Und auch von Leben danach mit seinen drei Söhnen. “Mein Dschihad der Liebe” ist eine Botschaft an die Menschlichkeit und ein Aufruf zur Versöhnung zwischen allen Teilen unserer Gesellschaft und zwischen allen Religionen. Und, es ist ein Buch gegen den Hass!