A.Kockartz/Belga Am Mittwoch stellte der Süßwarenkonzern Barry Callebaut in Shanghai eine völlig neue Schokoladenkreation vor: Schokolade in Pink. Wer dachte, dass Schokolade braun oder allenfalls weiß sein könne, der irrt spätestens seit jetzt. Es gibt sie, die rosa Schokolade und sie wurde während 13 Jahren in Belgien entwickelt. Und es kommt noch besser! Sie kommt ohne künstliche Farbstoffe aus!