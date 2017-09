Das Projekt der VRT, den fünf Rektoren der flämischen Universitäten und der „Jungen Akademie“ ist so gut wie unterschriftsreif, so die flämische Tageszeitung De Standaard, die vorab Wind von dem Vorhaben bekam. Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten wird in absehbarer Zeit in einer Vereinigung ohne Erwerbszweck gebündelt, wie VRT-Sprecher Hans Van Goethem bestätigt. Die Unis werden hier die erforderlichen Finanzmittel zu stellen.