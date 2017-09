Machiels Building Solutions (MBS) ist ein Unternehmen, dass sich auf den Holzrahmenbau für Gebäude in Fertigbauweise spezialisiert hat. Insgesamt unterzeichnete das Unternehmen einen Vertrag für den Bau von 401 Ferienhäuschen für den 2018 zu eröffnenden Center Park Allgäu in Bayern.

„Wir sprechen hier von etwa 100.000 m² Wänden und Decken. Dabei produzieren wir fünf verschiedene Modelle Bungalows zwischen 60 m² bis zu 100 m² Wohnfläche.“, sagte MBS-Direktor Filip Vercauteren zu dem Megaauftrag aus Süddeutschland.

Center Parcs habe sich bewusst für den Bau in Holzrahmenbauweise entschieden, so Vercauteren: „Diese Bauweise hat gegenüber anderen Baumethoden einiges an Vorteilen. Wir wenden eine ökologische Bauart an und wir können damit auch schnell arbeiten. Innerhalb eines Jahres werden wir 400 Wohnungen bauen. Wir montieren dabei zwei Wohnungen vor Ort pro Tag, doch zuerst wird die Basis hier in Genk gebaut und mit Lastwagen nach Süddeutschland gebracht.“