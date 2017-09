Im Zuge dieser Erinnerung hielt Kardinal Jozef De Kesel, der Primas der römisch-katholischen Kirche in Belgien, in der Kapellenkirche in den Marollen eine Konferenz zur Shoah ab, bei der auch die Rolle der Kirche in unserem Land zur Sprache kam.

Der Kardinal bat dabei die jüdische Gemeinschaft um Entschuldigung für das Schweigen seiner Kirche während der Besetzung durch die Nazis. Michel Lussan von der Vereinigung zur Erinnerung an die Shoah nahm an dieser Konferenz teil und gab an, dies sei ein wichtiger Schritt für seine Gemeinschaft:

„Kardinal De Kesel erinnerte auch daran, dass viele jüdische Kinder in christlichen Einrichtungen in Belgien versteckt wurden und in diesem Zusammenhang entschuldigte er sich auch für das Bekehren dieser Kinder, was er Machtmissbrauch nannte. Das war sehr wichtig, denn das war die erste offizielle Anerkennung dessen durch den höchsten Vertreter der Katholischen Kirche in Belgien.“