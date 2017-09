Brüssels regionaler Verkehrsminister Pascal Smet (SP.A) und die Vereinigung „Trage Wegen“ stellten in dieser Woche die neuen Wander-Tools für die Hauptstadtregion vor. Unter dem Titel „be walking, be.brussels“ laufen gleich drei Angebote für Fußgänger, Spaziergänger und Wanderer in Brüssel.

Das sind eine App, ein Wanderatlas und Fußgänger-Stadtkarten, die an den Bushaltestellen in der gesamten Hauptstadt-Region ausgehängt werden sollen. Diese Tools zeigen ebenso Wege quer durch die Brüsseler Innenstadt, wie auch durch das ländliche Umland und die Dörfer und Weiler, die am Rande der Hauptstadt die Region als solche „abrunden“.