Über einen Mangel an Rollenangeboten in guten belgischen oder gar in Hollywood-Filmen kann sich der flämische Mime nicht beklagen und doch geht er nicht davon aus, dass er bis zu seinem Lebensende schauspielern will: „Ich möchte nicht bis in die alten Tage auf den Bühnen oder auf einem Filmset stehen. In einem bestimmten Augenblick möchte ich mit meinem Leben etwas anderes anfangen. Das Leben ist so reich! Es wäre doch zu schade, die ganze Zeit das gleiche zu machen.“ Was er dann aber machen möchte, dass weiß er noch nicht wirklich.

„Aber Achtung! Die Schauspielerei ist meine große Liebe. Wer weiß, ob ich vielleicht nach einer Pause wieder zurück in dieses Fach komme. Doch ich könnte auch glatt für 10 Jahre mal damit aufhören. Wie auch immer, ich sehe mich nicht bis zum Alter von 80 Jahren spielen, weder im Theater, noch beim Film. Nie und nimmer.“, so Schoenaerts bei „Culture Club“.