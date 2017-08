„Le Fidèle“ geht am beim Filmfestival „Mostra“ in Venedig in Weltpremiere, doch dort läuft er außerhalb des Wettbewerbs. Danach steht er beim Filmfestival von Montreal im Wettbewerb. Die Belgien-Premiere findet am 4. Oktober statt, wenn er hier in den Sälen anläuft.

Für den aus Brüssel stammenden flämischen Filmemacher Michael A. Roskam ist dies nach „Rundskop“ („Bullhead“) im Jahr 2012 bereits der zweite Streifen, der um einen Oscar mitbuhlen soll. Und wieder übernahm der flämische Starschauspieler Matthias Schoenaerts die Hauptrolle.