In den wichtigsten Rollen sind Alba Rohrwacher (“Giorni e nuvole”), Lubna Azabal (mit Leonardo DiCaprio in „Body of lies“) und Willy Thomas („In Flanders Fields“) zu sehen.

„Ascension“ ist nach „Violet“ (2014) der zweite Langspielfilm von Bas Devos. Auch dessen Erstling handelte von den Folgen von Gewalt und Einsamkeit. „Violet“ erzählt die Geschichte eines 15 Jahre alten Jungen, der ansehen muss, wie sein bester Freund erstochen wird.

Dieser Streifen erhielt international einige Preise und sehr gute Rezensionen. „Ascension“ soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 in die belgischen Kinos kommen.