Auf Instagram war ein Foto erschienen, dass den 40-jährigen Flamen mit Robert De Niro zeigt, der in "Taxi Driver", "The deer hunter" oder noch "Raging bull" ähnlich starke Charakter spielte wie Schoenaerts in "Bullhead" (einen steroidabhängigen Viehzüchter, der Probleme mit der belgischen Fleischmafia bekommt) und in "Der Geschmack von Rost und Knochen" (in der Rolle des Hinterhofboxers Ali, für die er mit dem französischen César als Bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet wurde.)

Seitdem Matthias Schoenaerts vor einigen Jahren nach Hollywood umgezogen ist, konnte er in mehreren großen Filmen mitspielen. Darunter "Red Sparrow" mit Jennifer Lawrence und Jeremy Irons oder noch "A little chaos" von Alan Rickman mit Kate Winslet.

2015 durfte Schoenaerts sich in die schöne Carey Mulligan, in Thomas Vinterbergs Literaturverfilmung "Am grünen Rand der Welt", verlieben (Foto).