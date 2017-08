Concertphotographers.be

A.Kockartz Die Nummer “Escalate” der belgischen Musikerin Tsar B (Foto) ist in der Nacht zum Dienstag für eine Choreographie in der US-Version der Tanz-Casting-Show "So you think you can dance" genutzt worden. Die Kandidatin Taylor Sieve brachte eine Soloperformance zu diesem Song der R’n’B-Musikerin aus Gent. Sehen sie hier die Performance der Kandidatin und auch das Originalvideo des Tracks.