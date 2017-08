Fevzi Yildrim, Direktor einer Lucerna-Schule in Brüssel, sagte am Montagabend im VRT-Sender Radio 1, dass die Ruhe wieder eingekehrt sei: „Vorläufig ist wieder alles normal. Die Lucerna-Schulen richten sich nicht ausschließlich an türkische Kinder. Insgesamt habe wir mehr als 40 Nationalitäten unter den Schülern und bieten fünf verschiedene Religionsunterrichte an. Wir sind eine recht multikulturelle Schule.“

Im Verwaltungsrat des Lucerna-Schulwesens in Belgien sitzen auch Sympathisanten aus der Gülen-Bewegung, so Yildrim, doch dies habe keinen Einfluss auf den täglichen Ablauf in den Schulen: „Wir folgen den Lehrplänen des (flämischen (A.d.R.)) Gemeinschaftsunterrichts, unsere Direktorenteams und die Lehrerschaft sind gemischt und wir versuchen, qualitativen Unterricht anzubieten.“