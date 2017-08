Als der nur 13,4 auf 9,5 cm große Druck bei einer Kunstversteigerung zur vorherigen Ansicht gezeigt wurde, war der Vertreter der Königlichen Bibliothek schon der Ansicht, dass es sich hierbei um eine Besonderheit handelt. Und er sollte recht behalten, denn nach einer vorsichtigen Restaurierung und nach Inaugenscheinnahme durch Experten erwies sich, dass es sich dabei um ein sehr frühes Werk von James Ensor handelt.

Die etwa postkartengroße Radierung ist ein Selbstportrait aus dem Jahre 1900, dass Ensor als einfachen in Regenmontur gekleideten Strandgutsammler mit Mütze gegen den steifen Nordseewind zeigt. Nach Vergleichen mit anderen Drucken von der gleichen Platte steht zudem fest, dass es sich hier um eine frühe Radierung handelt, also um einen „ersten Druck“ ohne Druckfolge. Dass James Ensor im Nachhinein noch eine Nachfärbung durchführte, macht das Werk umso einmaliger, so Kunstexperten.