Doch auch andernorts in Brüssel und darüber hinaus finden verschiedene Veranstaltungen und Ausstellungen statt, wie zum Beispiel in den Kneipen und Cafés in der belgischen Hauptstadt, in denen Magritte ein und ausging.

Das wäre zum Beispiel die Taverne „Greenwich“, in der René Magritte mit seinen Freunden Schach spielen ging oder „Het Goudblommeke in Papier“, wo sich die belgischen Surrealisten des 20. Jahrhunderts regelmäßig trafen.

Auch in seinen Wohnorten, dem Brüsseler Ortsteil Jette, wo Magritte zwischen 1930 und 1956 lebte und dem mondänen Badeort Knokke-Heist, wo er seine letzten Lebens- und Arbeitsjahre verbrachte, finden Aktionen statt.

Das Kulturzentrum von Knokke organisiert zum 50. Todestag Magrittes z.B. eine Ausstellung über dessen enge Verbindung mit der See. Eine App bietet zudem eine Magritte-Wanderung entlang der Orte an der Nordseeküste, an denen sich der Maler inspirieren ließ. Mehr Info bietet die Webseite der Magritte Foundation.