A.Kockartz Auf einer Wand des früheren Altenheims De Berk in Meerhout in der Provinz Antwerpen ist ein street art-Werk aufgetaucht, auf dem eine alte Frau den „Mittelfinger“ zeigt. Vielleicht ist dieses Bild nicht zufällig dort, wenn in diesem leerstehenden Gebäude findet Ende September, Anfang Oktober das Festival „Tarmax“ für zeitgenössische Kunst statt. Schon seit einigen Tagen sprüht ein bisher unbekannter Künstler seine Bilder auf Mauern in Meerhout. Seine Werke ziehen schon jetzt viele Neugierige an… Tolle PR-Aktion…?