Das Usutu-Virus ist gerade dabei, den Amsel-Bestand in Ostflandern, genauer in der Gegend von Gent dahinzuraffen. Das Aufnahmezentrum für Vögel und Wildtiere (VOC) in Merelbeke (was ironischer Weise frei übersetzt Amselbach heißt) konnte bisher kein einziges Tier retten, das hierhergebracht wurde. Täglich bringen Menschen fünf bis 10 erkrankte Amseln in dieses Zentrum.