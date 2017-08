Autor: A.Kockartz, Alexander Verstraete

A.Kockartz, Alexander Verstraete Der vorsichtige Abriss einer Zwischendecke gab in der vergangenen Woche Blicke auf eine längst vergangene Zeit frei. Filmfreaks haben sich zur Aufgabe gemacht, dass längst vergessene „Cinema National“ in der Lange Beeldekensstraat in Antwerpen wieder zum Leben zu erwecken. Das alte Kino aus den 1920er Jahren, dass im Volksmund „De National“ genannt wurde, beherbergte zuletzt Teppichgeschäft.