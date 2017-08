Eigentlich muss ein Mitglied des belgischen Königshauses die Bundesregierung von offiziellen Terminen unterrichten, bzw. dazu eine Zustimmung einholen. Dies tat Prinz Laurent einmal mehr nicht und wird dafür jetzt von staatlicher Seite her sanktioniert. Laurent hatte weder den Palast, noch die Regierung davon in Kenntnis gesetzt. Und die Tatsache, dass er dort in Uniform auftrat, wird ihm auch nicht mit Dank abgenommen.

Premier Michel will seinem Kabinett jetzt vorschlagen, 10 % seiner Dotation einzubehalten. Jährlich empfängt der Prinz aus Steuermitteln einen Funktionszuschuss über 308.000 €. Es könnte also gut und gerne sein, dass er in Zukunft auf rund 30.000 € davon verzichten müsste.

Wie bindend diese Zahl ist, ist noch unklar, doch die flämische Tageszeitung Het Nieuwsblad geht davon aus, dass sich die Summe in diese Richtung entwickelt. Vermutlich stimmt Laurents Bruder, König Philippe, dem Bestreben des Premierministers zu. Ach übrigens, der Twitter-Account des Prinzen ist seit Mittwoch aus den sozialen Netzwerken verschwunden…