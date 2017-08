Immer mehr Menschen sind einsam

Häufiger Grund für die Vereinsamung ist auch Armut und Einschnitte ins Leben, wie Scheidung, Arbeitsplatzverlust oder Umzug in eine andere Stadt.

Dass die drei Leichen in Brügge so spät entdeckt wurden, liegt aber wohl auch an der flämischen Eigenart, die Privatsphäre der Mitmenschen ängstlich zu respektieren. So kommt es wohl, dass es den Nachbarn der Verstorbenen nicht aufgefallen war, dass sie diese schon länger nicht mehr gesehen hatten.

Renaat Landuyt, der Brügermeister von Brügge will daran was ändern. Er fordert die Bewohner seiner Stadt auf soziale Netzwerke auszubauen und Kontakte mit den Nachbarn aufzubauen. Auch will er Vereinsamten professionelle Hilfe zukommen lassen.