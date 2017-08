A.Kockartz Archäologen haben in Geraardsbergen in der Provinz Ostflandern die Reste eines Verteidigungsturms aus dem 13. Jahrhundert freigelegt. Der sogenannte „Pijntoren“, was frei übersetzt „Schmerzturm“ heißt, wurde im Zuge von Grabungsarbeiten der flämischen Landesbehörde für Wasserwege und Seekanäle zur Renovierung des Schleusenkomplexes der Stadt freigelegt.