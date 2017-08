Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB brachte im Juli genau 822.622 Tagestouristen an die Nordseeküste, bzw. an einen der größeren Bahnhöfe der Küsten- und Badeorte Ostende, Knokke, Blankenberge oder De Panne. Hier war der 18. Juli mit 52.000 Bahnreisenden an die Küste der Spitzentag, doch auch am langen Wochenende um den Nationalfeiertag wurden viele Tagesgäste teilweise mit Sonderzügen an die Strände gebracht.

Der im Umbau befindliche Bahnhof von Ostende empfing mit knapp 500.000 Fahrgästen die meisten bahnreisenden Tagestouristen. Blankenberge folgte hier im Juli mit rund 240.000 Tagesgästen, die per Bahn anreisten. Wochentags setzte die NMBS im vergangenen Monat 30 zusätzliche Züge ein und an den Wochenenden 32 Sonderzüge.