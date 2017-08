Belga

A.Kockartz In dieser Woche beginnen die Dreharbeiten zur einer neuen Saison der in China äußerst populären TV-Serie „Mr. Right“. Die jetzt unter diesem Titel produzierte Saison ist quasi die Nachfolgeserie von „How tob e an better man“, die letztes Jahr in China Folge nach Folge bis zu 380 Mio. Fernsehzuschauer begeistern konnte.