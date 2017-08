Die Übernachtungsmöglichkeit wurde von der britischen Botschaft organisiert, obwohl Kate und William auch eine Einladung vom belgischen Königspaar erhalten hatten.

"Wir sind am Sonntag um Mitternacht gemeinsam in der Residenz angekommen und danach am Montag gegen 11 Uhr wieder abgereist", so Decaluwé zum Besuch der hohen Gäste in seiner Residenz. Der Prinz und seine Frau hatten sich also für Brügge und nicht für Laken entschieden. Kate und William hatten zwar von König Philippe und Königin Mathilde eine Einladung erhalten, in Brüssel zu übernachten, doch aus praktischen Gründen wählten sie eine Unterkunft in der Nähe der Gedenkorte der Schlacht bei Passendale. Philippe und Mathilde selbst sind am Sonntagnacht allerdings noch nach Hause gefahren.