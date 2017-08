Danach wurde diese Skulptur nicht repariert, sondern lediglich restauriert, denn sie sollte die Spuren des Attentats weiterhin zeigen. Damit erhielt das Werk, dass am Jahrestag des Anschlag in einem Park an einer Zufahrtsstraße zum Flughafen (kl. Foto) neu eingeweiht wurde, eine neue Symbolik.

Olivier Strebelle schuf während seiner Laufbahn rund 300 zeitgenössische Kunstwerke. Viele dieser Werke sind im öffentlichen Raum zu sehen, unter anderem in vielen Städten in den USA und in Asien.

Doch auch in Brüssel stehen einige seiner Skulpturen, u.a. „Le Phénix 44“ in der Louizalaan, ein Werk, das von der Royal Belgo-British Union in Auftrag gegeben wurde, um an die Befreiung im Zweiten Weltkrieg erinnert oder „L’envol“ am Finanzministerium.

Auch in vielen anderen Städten landesweit stehen Strebelles Werke. Olivier Strebelle dozierte übrigens an gleich mehreren Kunstakademien in den USA und in Kanada. 2008 schuf er auch eine Skulptur im Rahmen der Olympischen Spiele in Peking, nämlich „Athlete Alley“ (Foto unten).