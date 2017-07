VRT

A.Kockartz Der flämische Rapper Boef hat sein Konzert im Rahmen des gratis zugänglichen Sfinks-Festivals (Archivfoto) in Boechout in der Provinz Antwerpen bereits nach rund 20 Minuten abbrechen müssen. Der Musiker reagierte damit auf ein heftiges Gedränge im Publikum, in dem sich viele Kinder befanden. Als einige dieser Kinder in Ohnmacht fielen, beendete Boef seinen Auftritt.