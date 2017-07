Viele alliierte Soldaten, die in Dünkirchen an den Kämpfen gegen die anrückenden Wehrmachtstruppen beteiligt waren, um die Evakuierung von Land aus zu verteidigen, gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft, wie auch tausende belgische Soldaten nach der belgischen Kapitulation. Interessant ist aber auch, dass die über Dünkirchen nach England geflohenen belgischen Soldaten im Zuge der alliierten Invasion, die am 6. Juni 1944 in der Normandie begann, wieder zurück auf das Festland gelangten.

Sie kamen mit dem zweiten Schub in Frankreich an und einige von ihnen kämpften später noch an der Seite jugoslawischer Partisanen und bei der alliierten Invasion auf Italien. An vorderster Front waren beim D-Day übrigens auch einige belgische Piloten, die für die britische Royal Air Force an Bord von Spitfire-Maschinen Angriffe auf deutsche Stellungen flogen.