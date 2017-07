AP

A.Kockartz Die Frittenbudenkultur ist in den belgischen Bundesländern Flandern und Wallonien schon vor einiger Zeit in die Liste des Immateriellen Kulturgutes aufgenommen worden, doch in diesem Monat steht fest, dass die Frittenbuden in ganz Belgien zum Kulturgut erklärt wurden. Die Frittenback-Verordnung der EU konnte diesem Vorhaben nichts anhaben, ganz im Gegenteil.