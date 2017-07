Die N-VA ist nicht die erste Partei, die eine Öffnung der „Königlichen Domäne“ in Brüssel/Laken fordert. 2007 versuchten dies auch die flämischen Liberalen Open VLD und 2012 die Sozialisten PS und SP.A. Und Anfang dieses Jahres reichten die flämischen Grünen (Groen) eine entsprechende Resolution im Brüsseler Regionalparlament ein. Und noch im Juni 2017 startete die Brüsseler Bürgerinitiative „Picnic The Streets“, die schon die Fußgängerzone in der Brüsseler Innenstadt durchdrücken konnte, eine dahingehende Aktion.

Der riesige Park, den lediglich König Philippe ab und zu zum Joggen besucht, ist mit 186 Hektar größer als das am dichtesten bevölkerte Brüsseler Stadtviertel Sint-Joost-ten-Noode. Diese Fläche entspricht etwa 250 Fußballfeldern und ist „nur“ halb so groß, wie der Central Park in New York. Ob er jemals öffentlich wird, ist fraglich, denn der König hängt an seinem Park. Und dem Staat sind die Hände gebunden. Die Anlage gehört zu 49 % der staatlich-belgischen Gebäuderegie und zu 51 % der „Königlichen Schenkung“. Und die hat das letzte Wort.