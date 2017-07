Mathias Mariën

A.Kockartz In den frühen Morgenstunden an diesem Montag konnten Frühaufsteher in Blankenberge an der belgischen Nordseeküste ein besonderes Naturschauspiel verfolgen. Dort war eine Wasserhose zu entdecken, ein Schauspiel, dass - wenn überhaupt - eher im Spätsommer oder im Frühherbst vorkommt. Panik war nicht angesagt, denn Wasserhosen sind harmloser als Windhosen im Inland.