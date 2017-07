Concertphotographers.be

A.Kockartz Am Sonntagabend ging mit einem Feuerwerk das erste Wochenende des Techno- und Elektrofestivals Tomorrowland in Boom bei Antwerpen zu Ende. Dort wurde das ganze Wochenende lang vor einmaliger Kulisse gefeiert, getanzt und sogar geheiratet (1. Foto unten). Zu diesem Festival, das am kommenden Wochenende in sein zweites Wochenende geht, erwarben Besucher aus fast 200 Ländern ein Ticket. Unser kleiner Bilderreigen zeigt, warum dieses Festival international einen so hohen Stellenwert hat.