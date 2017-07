Auch in Belgien möglich: Halal-Ferien

Auch in Flandern gibt es ein Angebot: Das Hotel „The House of Edward“ in Gent setzt auf den Halal-Tourismus. In den Bädern der Zimmer steht dort ein Wasserhahn für die rituelle Reinigung zur Verfügung.

„Wir haben viele ausländische Muslime zu Gast. Die meisten erkennen den Wasserhahn sofort und sind angenehm überrascht. Sie dachten, dass nur Hotels in Moslem-Ländern dies anboten“, sagt Rachida von „The House of Edward“. Der Inhaber des Hotels stammt aus Abu Dhabi und wollte sein Dienstleistungsangebot auch für Touristen aus anderen Kulturkreisen ausbauen.