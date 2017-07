Auch Brüssel verbietet Ponykarussells

Zudem seien nicht an allen Ständen Mitarbeiter, die sich mit der Pflege und Haltung von Ponys ausreichend auskennen. Die Ponys liefen in dem Karussell immer in die gleiche Richtung und könnten nicht regelmäßig Pausen machen. Die Kreisbewegung sei aber nicht die Form, in der sich die Tiere in der Natur bewegen würden, argumentieren Tierschützer.

Ponykarussell-Betreiber halten dagegen, den Tieren gehe es prima. Sie seien weder gestresst noch gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt. Kleinkinder und deren Eltern sehen das oft genauso und freuen sich über diese nostalgische Kirmesattraktion.

Bianca Debaets (CD&V), die Brüsseler Staatssekretärin für Tierschutz, will Übergangsmaßnahmen vorbereiten, um den betroffenen Ponykarussell-Betreibern eine Neuorientierung zu ermöglichen.