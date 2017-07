In Städten mit zwischen 250.000 und 500.000 Einwohnern belegt Gent den 2. Platz im Bereich „lebendige Städte“, dank einem enormen Angebot an Theater- und anderen Veranstaltungsräumen und -sälen. Gent gilt im EU-Städte-Monitor auch als besonderes „lebendiges kulturelles Zentrum“ wegen seiner Reichhaltigkeit an mittelalterlichen Architektur.

Die EU-Kommission nahm für ihre Studien zur idealen Stadt in Belgien die Städte Antwerpen, Brüssel, Brügge, Gent, Löwen, Lüttich, Mons, Namür und Ostende unter die Lupe. Brüssel und Mons (Hennegau) werden hier lobend für ihre Kreativwirtschaft gelobt und Ostende kommt im Bereich Kulturpartizipation in kleineren Städten gut weg. Fazit der Erhebung: "Size isn't everything". Und nicht zuletzt bestätigt sich hiermit, dass Kultur und Kreativität in Europa zur Wohlfahrt in den Städten durchaus einiges beizutragen hat.