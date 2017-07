Der britische Umweltminister Michael Gove kündigte unlängst an, im Zuge der Rückgewinnung der Kontrolle über die eigenen Gewässer, das Territorium seines Landes auf See auf 200 Seemeilen Umkreis (320 km) auszuweiten.

Doch am Mittwochabend zauberte Flanderns Ministerpräsident Bourgeois in der VRT-Sendung „Terzake“ (Zur Sache) eine mögliche aber sehr theoretische Lösung aus dem Ärmel: Eine Kopîe eines Dokuments aus dem Jahre 1666, in dem der damalige britische König Charles II. 50 Fischern aus Brügge auf ewig das Privileg ausstellt, Zugang zu den britischen Gewässern zu haben (Foto).