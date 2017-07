Dem Umzug folgten oder schauten schätzungsweise zwischen 15.000 und 20.000 Menschen zu. Unter den Gästen des Freiluftspektakels auf dem Großen Markt von Brüssel waren viele ausländische Touristen, aber auch viele Landsleute und Brüsseler.

Zum ersten Mal in der Geschichte des „Ommegang“ fand das Renaissance-Spektakel nicht an einen Dienstag und einem Donnerstag statt, sondern an einem Mittwoch und einem Freitag. Das bedeutet, dass die zweite Aufführung des Umzugs an diesem Freitag stattfindet.

Die Veranstalter begründen diese Umstellung auf zwei andere Wochentage damit, dass so viel mehr Menschen erreicht werden können. Besonders Familien sollen hiermit angesprochen werden.