Unzählige Orgelpfeifen mussten neu gestimmt werden und nicht wenige wurden schlicht und einfach neu gegossen. Dies geschah bei Orgelbau Schumacher im Atelier in Eupen in Ostbelgien. In diesen Tagen werden all diese Pfeifen wieder aufgereiht und neu aufeinander abgestimmt. Dies ist die Aufgabe des Intonators. Nicolas Alexiades arbeitet daran in einem abgeschiedenen Raum irgendwo versteckt in einem Seitenturm unweit „seiner“ Orgel. Hier findet er die nötige Ruhe und Konzentration.

Die Orgel an sich ist so groß wie ein mehrstöckiges Haus und darin herumklettern ist schon ein besonderes Abenteuer. Man spürt die Geschichte dieser Kathedrale, die 1521 nach gut 170 Jahren Bauzeit fertiggestellt wurde. Sie hat wohl viel erlebt in all diesen Jahren und wenn man einmal die Gelegenheit hat, an Stellen in diesem Gotteshaus zu sein, an denen man normalerweise niemals hinkommt, dann packt einen schon ein bisschen Ehrfurcht. Mindestens genauso beeindruckend ist auch die Schyvenorgel. Sie hat zwar nicht ganz so viele Jahre auf dem Buckel, doch sie aus dem inneren zu betrachten, ist ebenfalls etwas ganz besonderes.