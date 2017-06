Fast alle… Prinz Laurent fehlte zunächst. Er verpasste sowohl den Anschnitt der Torte, als auch das anschließende klassische Konzert in der Kapelle. Auch auf dem Familienfoto fehlte das „enfant terrible“ der belgischen Royals. Laurent kam mit anderthalb Stunden Verspätung zu diesem Termin. Er gab an, „verhindert gewesen zu sein.“ Dass das Verhältnis zwischen Laurent und seinen Eltern seit Jahren eher gespannt ist, ist ja keine echte Neuigkeit.

Neben der engeren Familie und der Presse waren auch einige besondere Gäste zu dieser Feier eingeladen. Dazu gehörten ehemalige Mitarbeiter des Palastes aus der Regentschaftszeit von König Albert II., die Mitarbeiter der gastgebenden Musikkapelle, der Stiftung Königin Paola und der Stiftung Missing Children, Stiftungen, bei denen Paola Vorsitzende oder Ehrenvorsitzende ist. Unter den Gästen waren auch Edouard Vermeulen vom Modehaus „Natan“ und Heidi De Pauw von Child Focus.

Alt-Königin Paola laboriert noch immer an den Folgen von zwei Stürzen, bei denen sie sich einen Wirbel und eine Hüfte gebrochen hatte, doch am Donnerstag erschien sie ohne Krücken. Für Paola war diese Feier sichtlich eine tolle Sache. Das letzte Mal, dass so gut wie alle direkten Familienmitglieder in dieser Form zusammenkamen, war vor drei Jahren, als Prinz Amedeo in Italien geheiratet hatte.