Das belgische Bundesland Flandern will dieser Entwicklung nicht hinterherlaufen und nimmt deshalb an einem europäischen Testprojekt teil, an dem zwischen Anfang 2019 und Juni 2020 insgesamt fünf Regionen teilnehmen. Neben Antwerpen nehmen auch Lyon in Frankreich, Autobahnabschnitte zwischen Nürnberg und München, Vigo in Spanien und das Ballungsgebiet zwischen Rotterdam und Den Haag an dem Projekt teil.

Zu dem Projekt gehören auch Universitäten und wissenschaftliche Zentren aus ganz Europa. Darunter ist auch das flämische Forschungszentrum IMEC, dass einen Chip für selbstfahrende Autos entwickelte, der neben klassischen Verkehrssituationen auch plötzlich auftauchende Hindernisse erkennt. IMEC hat seinen Sitz in der Universitätsstadt Löwen in Flämisch-Brabant und ist in den Bereichen Nano-Elektronik und digitale Technologien aktiv.