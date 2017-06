"Am Anfang, als er in die Schule kam, hatte ich Angst, denn er hatte das Krankenhaus erst verlassen und nicht viel Kontakt zu Kindern. Doch konnte er sich große Akzeptanz bei den anderen verschaffen", betont Nathalie, die mit Sacha und dessen achtjährigen Bruder im Brüsseler Stadtteil Sint-Jans-Molenbeek/Molenbeek-Saint-Jean lebt.



Die Krankheit wurde bei Sacha diagnostiziert als er ein Baby war, doch bis vor drei Wochen konnte Sacha noch ein mehr oder weniger normales Leben führen, zumindest am Tage. Inzwischen braucht er nicht nur nachts, sondern auch tagsüber Sauerstoffzufuhr und seit einigen Tagen erlaubt ihm sein Gesundheitszustand nicht mehr, die Schule zu besuchen.

Die Universitätsklinik Saint-Luc, die ihn seit jeher betreut, kann ihm nicht mehr helfen. Um ihm jedoch zu helfen und seine Lebenserwartung zu erhöhen müsste die Familie nach Philadelphia (USA) fliegen und ihn dort operieren lassen. Brüssel verfügt nicht über das notwenidge medizinische Material. Die Operation kostet 430.000 Euro und die Krankenkasse übernimmt nur einen Teil über einen speziellen Fonds, falls die Krankenakte akzeptiert wird.