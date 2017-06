Leider ließen die Restaurierungkünste des New Yorker Museums zu wünschen übrig. Schlimmer noch: Sie beschädigten das Werk zusätzlich, sodass man sogar vermutete, es sei kein Rubens. Also wanderte der Rubens wieder ab ins Bilderdepot, bis es dem Metropolitan Museum gelang, das Bild in den 1980er Jahren weiterzuverkaufen. Als es 2011 erneut auf einer Versteigerung angeboten wurde, griff die Kirchenfabrik zu.

Nach einer gründlichen und professionellen Restaurierung sieht man den Unterschied klar und deutlich: "Wir haben so viel Schmutz und Farbreste entfernen müssen, dass man jetzt von einem ganz neuen Gemälde sprechen kann."

"Man kann den Pinselstrich von Rubens sehr gut erkennen: an den Zügen der Jungfrau und an der Darstellung von Gott", erklärt Try Baudouin, verantwortlich für die Kunstsammlung in der Kirche: "Natürlich hat Peter Paul Rubens dieses Altarwerk nicht allein gemalt, sondern war sein Malerateiler maßgeblich beteiligt, aber wenigstens erkennt man heute wieder die Handschrift."