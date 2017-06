Neben Stromae (mit richtigem Namen Paul Van Haver) waren mit Alt-Königin Paola und ihrer Tochtter, Prinzessin Astrid, weitere Prominente unter den Coldplay-Fans. Da kann man mal sehen, welch breites Publikum diese Band anzieht. Für Paola war dies übrigens der „erste Ausgang“ seit ihrem längeren Krankenhausaufenthalt nach einem Sturz, der einen Bruch zur Folge hatte.

Chris Martin freute sich sichtlich, wieder in Brüssel zu sein. Zuletzt hatte Coldplay 2011 in Belgien gespielt. Doch Martin hatte auch mitbekommen, was sich am Tag zuvor in der belgischen Hauptstadt abgespielt hat. Am Dienstagabend erschoss ein Soldat einen Attentäter im Brüsseler Zentralbahnhof, nach dem dieser vergeblich versucht hatte, eine in einem Rollkoffer versteckte Splitterbombe hochgehen zu lassen. Martin sagte, Brüssel sein ein wichtiges Zentrum dieser Welt und die Stadt sei schwer geprüft, doch er trage sie in seinem Herzen.