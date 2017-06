Dies alles bereitet die Ausstellung „John Cockerill, 200 Jahre Zukunft“ auf eindrucksvolle und frische Art und Weise auf. Diese Ausstellung ist familienfreundlich gestaltet und konsequent in den vier Sprachen Französisch, Niederländisch, Deutsch und Englisch aufgebaut - sehr lobenswert, wenn auch mit kleinen aber zu vernachlässigenden Fehlern. Einige der Exponate kommen übrigens aus dem MAS, dem „Museum am Strom“ in Antwerpen.

Schade ist nur, dass die Ausstellung im Museum „La Boverie“ im gleichnamigen Park an der Maas ausgerechnet jetzt läuft. Sie begann fast zeitgleich Anfang Juni mit der Examenszeit für Schüler und Studenten und endet am 17. September, just dann, wenn die Unterrichte wieder losgehen. Für Schulklassen wäre ein so moderner und zeitgenössischer Einblick in einen wichtigen Teil der Industriegeschichte keine schlechte Sache. Hoffentlich finden während den Sommerferien viele Touristen und Ausflügler den Weg nach Lüttich.

Info: www.cockerill200.be