Autor: U. Neumann

U. Neumann König Philippe hat am gestrigen Montagabend zum ersten Mal an einem Iftar teilgenommen. Das ist das Mahl am Abend, das während des Fastenmonats Ramadan von Muslimen nach Sonnenuntergang eingenommen wird. Beim Iftar versammeln sich die Familie, Freunde und Nachbarn gemeinsam an einem Tisch. Das Mahl soll das Gefühl der Zusammengehörigkeit stärken. Und diese Zusammengehörigkeit wollte der König einmal miterleben. Er nahm die Einladung einer marokkanischen Familie in Evergem bei Gent an und und wohnte einem Iftar bei.